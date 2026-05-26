На фоне напряженной ситуации вдоль украинско-белорусской границы военные эксперты и официальные источники периодически приводят разные оценки потенциала Минска.

В публичном пространстве неоднократно обсуждали, какова реальная численность белорусской армии и на сколько она организована.

Насколько мощна армия Беларуси и какова ее структура, читайте в нашем материале.

Структура и организация Вооруженных сил Беларуси

Военный обозреватель, координатор группы Информационное сопротивление и полковник ВСУ Константин Машовец в своих оценках рассматривает структуру и возможности белорусских вооруженных сил через призму организационного развертывания, боевого состава и мобилизационного потенциала.

Вооруженные силы Беларуси построены по классической для постсоветского пространства модели, но с адаптацией к бригадно-корпусной системе.

В их состав входят:

Сухопутные войска,

Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны,

Ряд отдельных родов войск, включая силы специальных операций, транспортные войска, подразделения беспилотных систем и территориальные войска.

Организационная структура включает также органы управления, учебные заведения, тыловые и специальные службы.

В целом система управления базируется на развернутых оперативных командованиях — Западном и Северо-Западном, а также находящемся в стадии формирования Южном.

Оперативные командование и боевое построение

Каждое из развернутых оперативных командований по своей структуре близится к сокращенному армейскому корпусу. В их состав входят мотострелковые бригады, артиллерийские части и широкий спектр подразделений — от инженерных до логистических и разведывательных.

Формирование Южного оперативного командования продолжается, и по своей конфигурации оно, по оценкам, будет подобным уже существующим корпусным структурам.

В целом боеспособность армии определяется не только общим количеством военнослужащих, но и степенью развертывания этих оперативных структур в боевую готовность.

Насколько мощная армия Беларуси

Мощность войска зависит не только от численности белорусской армии. Основой боевой силы остаются мотострелковые (механизированные) бригады, часто имеющие усиленный состав и фактически совмещающие пехотные и танковые компоненты.

У каждой бригады есть собственные артиллерийские подразделения, зенитные средства и элементы боевого обеспечения. Во многих случаях уровень их насыщенности позволяет рассматривать бригады как сокращенные дивизионные формирования.

В случае военного развертывания каждая бригада способна формировать несколько усиленных батальонных тактических групп, что значительно повышает оперативную гибкость сил.

Отдельное место занимают Силы специальных операций, выполняющих в белорусской армии роль мобильного компонента. В них входят десантно-штурмовые, воздушно-десантные и специальные бригады, а также отдельные подразделения для выполнения задач повышенной сложности.

Беларусь: численность армии и мобилизационный ресурс

По обобщенным оценкам, которые приводятся в открытых источниках, которые использует Константин Машовец, общая численность белорусской армии в 2026 году составляет около 63-65 тыс. человек с учетом частей территориальной обороны.

Из этого количества около 48 тыс. – это непосредственно военнослужащие. В Сухопутных войсках служит ориентировочно 26–28 тыс. человек, а в Силах специальных операций – около 6–6,3 тыс.

Отдельно рассматривается мобилизационный потенциал, позволяющий увеличить численность группировки до 80-90 тыс. человек первой очереди. Общий мобилизационный резерв оценивается в пределах от 150 до 290 тыс. человек.

Таким образом, вопрос численности белорусской армии связан не только с мирным штатом, но и потенциалом быстрого развертывания.

Вооружение и технический потенциал белорусских вооруженных сил

Материальная база белорусских вооруженных сил сохраняет значительные объемы советской и модернизированной техники. Танковый парк включает в себя несколько модификаций Т-72 и Т-80, значительная часть которых находится в боеспособном состоянии.

Бронетехника представлена ​​обширной номенклатурой боевых машин пехоты, бронетранспортеров и специализированных платформ. Артиллерийский компонент включает как ствольные, так и реактивные системы залпового огня, включая современные белорусские разработки.

Отдельно выделяются зенитно-ракетные комплексы разных классов, формирующие многоуровневую систему противовоздушной обороны. Авиационная компонента включает боевые, обучающие и транспортные самолеты, а также вертолеты разных типов, часть которых находится на хранении или используется ограниченно.

Также в составе есть тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы, включая Искандер-М/Е и Точка-У, что придает стратегический вес потенциалу.

Что происходит на границе с Беларусью

О ситуации на границе рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии для Суспільного. Он отметил, что угроза из Беларуси и в целом направление границы с Беларусью для Украины всегда было потенциально угрожающим. Сейчас она в определенной степени растет, особенно ввиду того, что Россия продолжает давить на Беларусь, пытаясь привлечь ее к войне против Украины.

В какой именно форме это может проявиться, отслеживают подразделения разведки Украины, Министерства обороны и Государственной пограничной службы, чтобы своевременно реагировать на любые вызовы с территории Беларуси.

В то же время ключевым является усиление собственных оборонных позиций. Это подчеркивает и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

На границе идет наращивание инженерных заграждений. Этим занимаются подразделения Государственной пограничной службы во взаимодействии с местными властями.

Каждая составляющая Сил обороны, которая работает на этом направлении, и пограничники, и Вооруженные силы Украины, продолжает строительство фортификаций, чтобы обеспечить готовность к любым угрозам со стороны Беларуси.

Работы ведутся по всей протяженности границы – от Волыни до Черниговщины. Выделять какое-то отдельное направление некорректно.

Также Вооруженные силы наращивают минно-взрывные заграждения на наиболее опасных участках, чтобы сделать невозможным движение техники в случае обострения.

По состоянию на данный момент, по данным технического наблюдения, не фиксируется опрокидывание дополнительных сил или техники в украинскую границу и не наблюдается рост численности личного состава. К счастью, этого пока нет.

В то же время, угроза со стороны Беларуси остается, поскольку инфраструктура и логистические маршруты, которые развивает белорусская сторона, в любой момент могут быть использованы Россией.

Относительно активности белорусского военного контингента у границы эти подразделения находятся в глубине территории Беларуси. Непосредственно у границы с украинской стороны они остаются в той же численности с 2022 года.

Фактически происходит только ротация. Дополнительных сил у границы Украина не фиксирует.

В то же время, разведка отмечает продолжение давления России на Беларусь с целью ее более масштабного привлечения к агрессии против Украины. Это может проявляться в провокациях или даже в попытках повторного вторжения, поэтому Украина должна быть готова к любым сценариям по всем северным направлениям — Черниговщина, Киевщина и Волынь.

Ранее, в 2022-2023 годах, на территории Беларуси находился российский контингент численностью примерно 10-12 тыс. военнослужащих, который использовался для давления на Украину.

Что касается диверсионно-разведывательных групп, угроза России на украинско-российской границе остается постоянной, в частности в Черниговской и Сумской областях.

В предыдущие годы ДРГ активно действовали в Черниговской области, впоследствии — в Сумской области. Сейчас их активность ниже, но противник в этих районах чаще действует малыми пехотными группами, атакуя украинские позиции.

Угроза диверсионных действий остается по всей линии границы с Россией – в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Силы обороны обладают резервами для противодействия и могут оперативно усиливать нужные направления.

Что касается режима на границе с Беларусью, то классические пропускные операции не осуществляются, поскольку все пункты пропуска закрыты правительственным решением.

В то же время Украина продолжает принимать возвращающихся домой граждан. Наибольший поток сейчас фиксируется из-за пункта пропуска Доманово на Волыни — ежедневно возвращается около 50 граждан Украины.

Демченко напомнил, что пребывание в пятикилометровой пограничной полосе ограничено законодательством и требует специального разрешения. При необходимости дополнительные ограничения могут быть введены пограничной службой или областными военными администрациями, учитывая угрожаемость этого направления.

