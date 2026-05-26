В Верховной Раде представили исследование о нарушении права украинских военнопленных на медицинскую помощь в российском плену.

Презентация состоялась по инициативе и при поддержке вице-спикера парламента Елены Кондратюк.

Исследование о пытках в плену в РФ

Документ, подготовленный экспертами общественных организаций АНТС и ICUV в сотрудничестве с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, основан на свидетельствах украинских военных медиков, переживших российский плен.

Во время мероприятия Елена Кондратюк заявила, что Россия систематически применяет пытки, жестокое обращение и сознательно лишает пленных медицинской помощи.

По ее словам, в российском плену сейчас находятся около 7 тыс. украинских военных и от 10 до 20 тыс. гражданских лиц. В то же время за все время удалось вернуть более 9 тыс. украинцев, преимущественно военнослужащих.

Кондратюк подчеркнула, что более 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению, что подтверждают данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и Офиса омбудсмена.

– Раны, которые оставляли гнить. Ампутации без обезболивания. Зубы, вырванные без анестезии. Умышленное неоказание медицинской помощи как оружие. Это грубые нарушения Женевских конвенций и военные преступления по статье 8 Римского статута, — заявила вице-спикер.

Она также напомнила, что Парламентская ассамблея Совета Европы в своих резолюциях 2024 и 2025 годов уже признала обращение с украинскими пленными проявлением системной государственной политики РФ.

Елена Кондратюк подчеркнула, что исследование должно стать доказательной базой для международных судов и усиления санкционного давления, в частности против российских чиновников и медиков, причастных к неоказанию помощи пленным.

В мероприятии также приняли участие уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, военный омбудсмен Ольга Кобылинская, председатель правления сети защиты национальных интересов АНТС Анна Гопко, освобожденный из плена военный медик Андрей Найман, а также народные депутаты Украины и правозащитники.

