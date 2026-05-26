Вечер бокса в египетской Гизе стал масштабным спортивным событием, центральным акцентом которого был титульный поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном.

Турнир начался еще до главного боя, когда публика увидела серию андеркард-встреч, которые постепенно разогрели арену и создали атмосферу большого шоу. Однако не меньше обсуждений, чем сам поединок, вызвало стоимость посещения в этот вечер бокса.

Усик — Верховен: сколько стоил билет на бой

Для зрителей цены на билеты оказались достаточно демократичными, особенно с учетом формата события и его локации у пирамид. На бой Усик — Верховен цена билета была разной в зависимости от сектора.

Сколько стоил билет на последний бой Усика:

На сайте египетского билетного оператора Tazkarti

Самые дорогие места достигали 5 800 египетских фунтов (приблизительно 4 800 грн) в зависимости от сектора.

Средний сегмент оценивался ориентировочно в 3800 египетских фунтов (примерно 3 200 грн), тогда как премиальные места стоили около 5 800 египетских фунтов.

Египетский фунт является национальной валютой Египта, поэтому все цены формировались именно в ней с последующим пересчетом для иностранной аудитории.

Течение главного боя Усик — Верховен

Сам поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном получился гораздо сложнее, чем ожидалось. С первых раундов инициативой чаще владел нидерландец, активно работавший первым номером и пытавшийся навязать силовой темп.

Усик постепенно входил в бой и только ближе к середине начал перехватывать контроль за счет работы на дистанции, комбинаций и точных ударов в корпус. Во второй половине поединка Верховен снова прибавил активности, и бой оставался конкурентным до решающих раундов.

Ключевой момент наступил в 11 раунде: Усик провел серию точных ударов, отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой. Победа украинца – технический нокаут в 11-м раунде.

После этой победы Александр Усик сохранил свои чемпионские титулы и остался непобежденным в профессиональной карьере. Бой в Гизе стал одним из самых тяжелых для украинца из-за физически сильного и агрессивного соперника, до последнего создававшего напряжение в ринге.

Гонорары бойцов

Финансовая составляющая поединка также вызвала огромный интерес. По данным спортивных медиа, гонорар Александра Усика за бой составил около $40 млн, а с учетом бонусов от платных трансляций (PPV) общая сумма могла превысить $47 млн.

Рико Верховен получил примерно $10 млн, также с потенциальными бонусами, которые могли увеличить выплату до $17 млн. Несмотря на это, заработок нидерландца все равно существенно уступил гонорар украинского чемпиона.

