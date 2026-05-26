В Одесской области строят многокилометровые противотанковые рвы, блиндажи и устанавливают инженерные заграждения.

Об этом сообщило Региональное управление Сил территориальной обороны Юг ВСУ.

Кольцевая оборона Одессы: что известно

В Силах территориальной обороны сообщили, что вокруг Одессы продолжается создание кольцевой обороны.

В частности, в регионе возводят многокилометровые противотанковые рвы и блиндажи. Также военные устанавливают колючую проволоку, зубы дракона и инженерные заграждения типа путанка.

В территориальной обороне подчеркнули, что такие меры являются работой на опережение и должны не допустить даже мысли о возможной десантной операции РФ.

— Такие меры — не бравада, а работа на опережение, чтобы у врага не было никаких иллюзий: любая попытка десанта обречена на поражение, — заявили в Региональном управлении Сил территориальной обороны Юг.

Там также отметили, что усиление обороны, напротив, снижает риски возможного наступления на Одесскую область.

— Надежная оборона не повышает, а снижает риск того, что враг в обозримом будущем сюда сунется, — добавили военные.

Напомним, что в ночь на 26 мая российские войска атаковали Одессу ракетами и ударными беспилотниками.

В результате атаки погиб один человек, еще как минимум трое пострадали.

В Одессе повреждены фасад и остекление объекта инфраструктуры, а также школа и жилые дома.

