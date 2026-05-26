Протягом минулої доби на фронті сталося 210 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 5 529 дронів-камікадзе та здійснив 1 904 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 553-тю добу.

