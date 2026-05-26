Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 26 травня 2026 року — ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті сталося 210 бойові зіткнення.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіабомб.
Крім того, залучив для ураження 5 529 дронів-камікадзе та здійснив 1 904 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 553-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
