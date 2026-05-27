Закарпатська область розташована на крайньому заході України та межує одразу з чотирма країнами Європейського Союзу — Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Завдяки своєму прикордонному розташуванню та відносній віддаленості від зони бойових дій регіон після початку повномасштабного вторгнення став одним із ключових напрямків для релокації українського бізнесу.

Сюди перемістилися десятки підприємств зі східних, північних та південних областей країни, які шукали більш безпечні умови для продовження роботи.

Чи є комендантська година в Ужгороді та на Закарпатті

Комендантської години на Закарпатті немає. Закарпатська область, в тому числі і Ужгород, залишається єдиним регіоном України, де з початку повномасштабного вторгнення не запроваджували комендантську годину.

У Закарпатській обласній військовій адміністрації пояснюють, що таке рішення було прийняте з урахуванням безпекової ситуації та економічних потреб регіону.

Чому на Закарпатті немає комендантської години

Чому немає комендантської години на Закарпатті, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо в інтерв’ю виданню Varosh.

Він зазначив, що відсутність комендантської години була свідомим управлінським кроком, пов’язаним із необхідністю підтримати релокацію бізнесу та зберегти інвестиційну привабливість області.

За його словами, після початку повномасштабної війни у 2022 році підприємства з різних регіонів України почали шукати можливості для перенесення виробництв у більш безпечні куточки країни. Найчастіше йшлося про компанії зі сходу, півночі та півдня країни.

У цей період Закарпатська область стала одним із ключових напрямків для переміщення бізнесу. За словами Іванчо, регіон мав очевидні переваги — насамперед географічне розташування, зокрема найбільшу віддаленість від зони бойових дій та близькість до кордонів Європейського Союзу.

– Те, що Закарпаття залишалося єдиним регіоном без комендантської години, було дуже важливим фактором для інвесторів. Можливо, сьогодні це вже не виглядає настільки критичним, але тоді це мало вирішальне значення — особливо для тих, хто розглядав варіант виїзду з України, – зауважив заступник голови Закарпатської ОВА.

Чому в Ужгороді немає комендантської години та хто запроваджує обмеження

Режим воєнного стану в Україні регулюється Законом України Про правовий режим воєнного стану, який надає органам влади право запроваджувати додаткові обмеження з метою безпеки населення.

Водночас конкретні рішення щодо комендантської години ухвалюються на рівні військових адміністрацій з урахуванням ситуації в кожному регіоні.

У випадку Закарпатської області акцент був зроблений на балансі між безпековими вимогами та економічною стійкістю регіону, зокрема з урахуванням процесів релокації бізнесу.

