У Збройних Силах України спростували інформацію про нібито захоплення російськими військами села Гранів Дергачівської громади Харківської області.

Про це повідомив 14 армійський корпус ЗСУ.

Гранів під контролем ЗСУ

– Ворог продовжує кволі спроби інформаційних акцій, поширюючи чергову порцію брехні. Повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Гранів Дергачівської громади Харківської області військовослужбовцями ЗС РФ та “знищення” підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ не відповідає дійсності, – йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначили, що надійно утримують визначені рубежі оборони, ефективно стримують наступальні дії противника та завдають йому суттєвих втрат у живій силі й техніці.

У 14 армійському корпусі також зауважили, що заяви окупаційних пабліків про “обстріли власних підрозділів”, “успішні штурми” та “ближні бої” є вигаданими елементами інформаційної кампанії.

За словами військових, така кампанія спрямована на приховування власних провалів, деморалізацію українського суспільства та створення чергової “перемоги в кредит”.

– Село Гранів перебуває під контролем Збройних Сил України, – наголошується у повідомленні.

Українців закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації, а також не споживати та не поширювати ворожі фейки.

Нагадаємо, напередодні 14 армійський корпус ЗСУ інформував, що інформація про нібито захоплення села Рясне на Сумщині також не відповідає дійсності.

