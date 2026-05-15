Силы обороны Украины освободили населенный пункт Отрадное и прилегающую территорию в Двуреченском районе Харьковской области.

Об этом сообщает 16-й армейский корпус.

Освобождение Отрадного в Харьковской области

Так, подразделения 16-го армейского корпуса провели успешное наступление, ликвидировали не менее 56 российских оккупантов и освободили около 22 кв. км территории, включая населенный пункт Отрадное.

Сейчас смотрят

Штурмовые действия провели подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Наши военные вытеснили противника из укрепленных позиций, лесополос и опорных пунктов. В контрнаступлении принимали участие штурмовые группы, операторы дронов и артиллерия.

— Украинские воины шаг за шагом выявляли и поражали позиции противника, разрушая его попытки удержаться на нашей земле. За этим продвижением — выдержка, хладнокровие, взаимодействие и сила тех, кто ежедневно выполняет боевые задачи на самых сложных участках фронта. Одрадне снова под украинским контролем, — подчеркнули в 16-м армейском корпусе.

Отрадное на карте

Село Отрадное находится в 4 км от границы с Россией. Вокруг села расположено несколько небольших лесных массивов, в частности урочища Дубовый Лес, Сергиевка, Дробашин Лес, Крутой Лес. Село было оккупировано российскими войсками 24 февраля 2022 года.

Дворичанское также находится вблизи государственной границы Украины с Белгородской областью РФ. Село также было оккупировано 24 февраля 2022 года.

Фото: скриншот с видео 16-го армейского корпуса ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.