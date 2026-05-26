Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио о намерениях атаковать Киев являются “дерзкой провокацией” и свидетельствуют о заинтересованности России в продолжении войны.

Об этом 26 мая во время общения с журналистами на полях форума Украина – Африка: Прошлое заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Сибига об угрозах Лаврова атаковать Киев

— Я это расцениваю как дерзкую провокацию. Это публичное подтверждение, очередное, о заинтересованности продолжать войну со стороны России. Это Лавров позволяет себе публично передавать ход разговора, где подтверждает, что он угрожает атаками по Киеву. Для меня это очень тяжело воспринимать, как такое может допускаться, – сказал Сибига.

Он подчеркнул, что подобные заявления еще раз демонстрируют, кто именно на самом деле заинтересован в продолжении войны и ее эскалации.

— Мы очень надеемся, что после получения таких сигналов наши партнеры вместо того, чтобы просто принимать эту информацию, выдавать рекомендации своим гражданам и руководителям дипучреждений, покидать Киев, дадут твердый и жесткий сигнал Москве: не наносить такие удары, – заявил глава МИД.

Сибига добавил, что рассчитывает на жесткую реакцию со стороны партнеров. Министр также подчеркнул, что “сигналы должны быть не от Москвы, а в Москву”.

— Какая же это дерзость напрямую информировать страну-лидера, самую мощную страну в мире, о том, что ты пренебрегаешь их мирными усилиями, что ты игнорируешь весь мирный процесс и будешь наносить удары по Киеву, – отметил глава ведомства.

Как отметил Сибига, россияне должны осознавать последствия своего “безответственного поведения в мирных усилиях”.

По его словам, именно такие сигналы Украина передает партнерам, а ответом на действия РФ должны стать дополнительные пакеты помощи для украинцев.

Что известно о разговоре Лаврова и Рубио

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио “официально довел” до ведома американской стороны, что российская армия “приступает” к системным ударам по “объектам принятия решений в Киеве”.

25 мая в МИД РФ заявили, что российская армия якобы начинает “последовательные системные удары” по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и “центрам принятия решений”.

Также российский МИД призвал иностранцев, в частности сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, “как можно скорее покинуть Киев”.

