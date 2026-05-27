Втрати ворога на 27 травня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 000 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 554-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,358 млн.

особового складу – близько 1 358 950 (+1 000);

танків – 11 955 (+1);

бойових броньованих машин – 24 618 (+3);

артилерійських систем – 42 790 (+39);

реактивних систем залпового вогню – 1 805 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 397;

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 485 (+10);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 313 342 (+1 307);

крилатих ракет – 4 687;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 99 645 (+271);

спеціальної техніки – 4 224 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 554-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

