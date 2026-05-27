Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 24 травня: ліквідовано 1000 окупантів, 1307 БпЛА та 271 одиницю автотехніки
Втрати ворога на 27 травня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 000 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 554-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,358 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 27 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 358 950 (+1 000);
- танків – 11 955 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 618 (+3);
- артилерійських систем – 42 790 (+39);
- реактивних систем залпового вогню – 1 805 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 397;
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 485 (+10);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 313 342 (+1 307);
- крилатих ракет – 4 687;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 99 645 (+271);
- спеціальної техніки – 4 224 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 554-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.