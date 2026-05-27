Втрати ворога на 27 травня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 000 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 554-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,358 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 27 травня 2026 року

  • особового складу – близько 1 358 950 (+1 000);
  • танків – 11 955 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 618 (+3);
  • артилерійських систем – 42 790 (+39);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 805 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 397;
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 485 (+10);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 313 342 (+1 307);
  • крилатих ракет – 4 687;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 99 645 (+271);
  • спеціальної техніки – 4 224 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 554-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Сибіга закликав партнерів жорстко відповісти на погрози Росії атакувати Київ
Сибіга назвав погрози Лаврова атакувати Київ провокацією

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.