До 1 июня в Украине планируют завершить первый этап строительства защиты объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко по итогам девятого заседания Координационного центра, во время которого речь шла о системной работе по выполнению Планов устойчивости регионов.

Подготовка к зиме 2026-2027: что говорят в правительстве

По словам Юлии Свириденко, сейчас фокус — на практической реализации работ.

Сейчас смотрят

Совместно с главами областных военных администраций был обновлён перечень объектов в рамках Планов устойчивости, а также утверждены дальнейшие работы в соответствии с концепцией Країна-фортеця.

Премьер-министр сообщила, что на реализацию мероприятий физической защиты уже направили 22,1 млрд грн, из которых 8,9 млрд грн уже использовано.

— Средства направляются на завершение переходных объектов и авансирование новых объектов, определённых планами, – подчеркнула премьер-министр.

Во время заседания участники также рассмотрели вопрос дополнительной защиты подстанций от вражеских FPV-дронов.

В начале апреля правительство направило регионам 424,8 млн грн для подключения 70 блочно-модульных котельных, которые уже есть в общинах. Их общая мощность составляет 316 МВт. Монтаж должны начать с 1 июня.

— Дополнительно вчера правительство выделило 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку и установку 216 новых блочно-модульных котельных в регионах и Киеве, – отметила Свириденко.

Глава правительства добавила, что с 1 марта в рамках Планов устойчивости уже ввели 319 МВт распределённой генерации.

Также стартовала установка газогенераторных установок общей мощностью ещё 541 МВт. До конца года планируют добавить в общей сложности 1,5 ГВт.

На заседании рассмотрели вопрос обеспечения объектов тепло- и водоснабжения резервными источниками питания.

— В настоящее время наибольшая потребность остаётся в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Сумской областях. Поручила Минразвития держать этот вопрос на постоянном контроле. Системная подготовка к зиме остаётся одним из ключевых приоритетов правительства, – резюмировала премьер-министр.

Ранее Свириденко сообщала, что Кабинет министров усиливает подготовку к следующему отопительному сезону и направляет дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на развитие резервного теплоснабжения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.