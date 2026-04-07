В Украине началась масштабная подготовка энергосистемы к следующей зиме: в трех областях должны защитить 660 критических объектов. На реализацию этих планов Кабинет министров уже направил около 22,1 млрд. грн. из резервного фонда государственного бюджета.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам пятого заседания правительственного Координационного центра, на котором представили планы устойчивости регионов.

Защита энергетической инфраструктуры Украины

По словам Свириденко, согласно планам устойчивости регионов, 660 объектов в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях должны обеспечить защиту от атак в рамках подготовки к следующей зиме.

Она рассказала, что отдельно рассмотрели состояние запуска работ по защите объектов критической инфраструктуры в других областях. Среди главных вопросов – насколько регионы готовы двигаться по графику и как происходит реализация первых этапов.

Как отметила премьер-министр, все области на следующей недели должны представить планы софинансирования работ из местных бюджетов.

Кабинет Министров уже выделил средства на старт работ. Мартовское финансирование в размере 22,1 млрд грн, направленное на обеспечение 576 объектов, стало самым масштабным разовым расходом из резервного фонда государственного бюджета.

Свириденко рассказала, что эти деньги уже направили на работы по защите крупных энергетических объектов, подстанций, трансформаторов, газораспределительных станций и инфраструктуры Укрзализныци.

Правительство начало подготовку к следующему отопительному сезону в конце февраля.

Как объяснила премьер-министр, у каждого региона есть утвержденный план с четкими приоритетами. Среди них – защита критической инфраструктуры, распределенная генерация, резервное питание, бесперебойное теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод.

На этом этапе приоритетом является соблюдение графиков выполнения работ и оперативная реализация региональных стратегий устойчивости, подчеркнула Свириденко.

