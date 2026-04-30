Кабинет Министров активизирует подготовку к предстоящему отопительному сезону и направляет дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на развитие резервного теплоснабжения.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Подготовка к зиме

Речь идет об авансе на закупку 247 блочно-модульных котельных (БМК) общей мощностью 1,3 ГВт.

Также правительство согласовало меры по ускорению подключения уже имеющегося оборудования. На эти нужды выделено 424,8 млн грн — соответствующие работы уже начались.

Отдельное внимание уделили финансовому состоянию предприятий теплокоммунэнерго, в частности их расчетам за потребленный газ. Правительство совместно с местными властями и НАК Нафтогаз Украины работает над комплексным решением для урегулирования долгов и недопущения их накопления.

Министерствам развития общин и территорий и энергетики поручили в ближайшее время подать согласованные предложения на рассмотрение правительства.

В Кабмине отмечают: подготовка к зиме проходит системно в рамках планов устойчивости регионов. Среди ключевых приоритетов — защита критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации, резервное теплоснабжение, а также стабильное водоснабжение и водоотведение.

В начале апреля Юлия Свириденко сообщила, что в Украине началась подготовка энергосистемы к следующей зиме: в трёх областях планируется обеспечить защиту 660 критически важных объектов. На реализацию этого проекта Кабмин уже выделил около 22,1 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета.

