До 1 червня в Україні планують завершити перший етап будівництва захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко за підсумками дев’ятого засідання Координаційного центру, під час якого йшлося про системну роботу з виконання Планів стійкості регіонів.

Підготовка до зими 2026-2027: що кажуть в уряді

За словами Юлії Свириденко, наразі фокус — на практичній реалізації робіт.

Зараз дивляться

Спільно з головами обласних військових адміністрацій було оновлено перелік об’єктів у межах Планів стійкості, а також затверджено подальші роботи відповідно до концепції Країна-фортеця.

Прем’єр-міністерка повідомила, що на реалізацію заходів фізичного захисту вже спрямували 22,1 млрд грн, з яких 8,9 млрд грн уже використано.

– Кошти йдуть на завершення перехідних об’єктів та авансування нових об’єктів, визначених планами, – наголосила прем’єрка.

Під час засідання учасники також розглянули питання додаткового захисту підстанцій від ворожих FPV-дронів.

На початку квітня уряд спрямував регіонам 424,8 млн грн для підключення 70 блочно-модульних котелень, які вже є у громадах. Їхня загальна потужність становить 316 МВт. Монтаж мають розпочати з 1 червня.

– Додатково вчора Уряд виділив 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на закупівлю та встановлення 216 нових блочно-модульних котелень у регіонах та Києві, – зазначила Свириденко.

Глава уряду додала, що з 1 березня в межах Планів стійкості вже ввели 319 МВт розподіленої генерації.

Також стартувало встановлення газогенераторних установок загальною потужністю ще 541 МВт. До завершення року планують додати загалом 1,5 ГВт.

На засіданні розглянули питання забезпечення об’єктів тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення.

– Наразі найбільша потреба залишається у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Київській та Сумській областях. Доручила Мінрозвитку тримати це питання на постійному контролі. Системна підготовка до зими залишається одним із ключових пріоритетів уряду, – резюмувала прем’єрка.

Раніше Свириденко повідомляла, що Кабінет Міністрів посилює підготовку до наступного опалювального сезону та спрямовує додаткові 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на розвиток резервного теплопостачання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.