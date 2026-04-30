Украинские школьники уже готовятся к летним каникулам, однако в 2026 году единого дня окончания учебного года снова не будет.

Когда в школах Киева начнутся летние каникулы, читайте в нашем материале.

Когда начнутся летние каникулы в Киеве и области

Как предусмотрено правительственными решениями, 2025/2026 учебный год стартовал 1 сентября и должен продлиться до 30 июня. В то же время в Министерстве образования и науки Украины отмечают, что эта дата является предельной, а не обязательной для всех учебных заведений. Фактическое завершение занятий определяет педагогический совет школы.

Сейчас смотрят

Точной даты, когда начнутся летние каникулы в Киеве в 2026 году, пока в КГГА не сообщали. Но представители КГГА на запрос Телеграфа рассказали об ориентировочных рамках летних каникул 2026 года в Киеве.

Согласно данным, предоставленным в ответе на запрос журналистов, часть киевских школ в Украине может учиться практически до конца июня — вплоть до 30 июня 2026 года. В то же время каждое учебное заведение имеет право самостоятельно определять, когда именно завершать образовательный процесс.

Придется ли киевским школьникам учиться летом

Как пояснили в КГГА, изменения в графике обучения могут возникать из-за различных обстоятельств — в частности, удлиненных зимних каникул или перебоев в образовательном процессе, связанных с отключениями электроэнергии.

В киевских школах учебный процесс зимой проходил неравномерно, ведь часть учреждений почти непрерывно работала в очном формате, тогда как другие были вынуждены переходить на дистанционное обучение из-за сложной ситуации с отоплением и перебоев с электроэнергией.

В ряде учебных заведений также продлили зимние каникулы, в частности из-за отсутствия отопления в классах. Именно эти различия в фактической организации учебного года и влияют на сроки завершения занятий. Школы, которые постоянно работали в очном формате, могут завершить обучение раньше.

Зато учреждения, где зимой были длительные перерывы, вероятно, будут компенсировать пропущенные занятия и могут продлить образовательный процесс вплоть до конца июня.

В ответе КГГА также отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2025 года №1003 О начале учебного года во время действия военного положения в Украине, учебный год в учреждениях общего среднего образования длится с 1 сентября 2025 года по 30 июня 2026 года. При этом никаких изменений в это постановление пока не вносилось.

В КГГА подчеркивают, что школы сохраняют автономию в принятии решений об организации учебного процесса, в частности могут как продолжать обучение в июне, так и изменять структуру учебного года.

Как уточнила в ответе заместитель директора Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета Галина Полторак, именно учебные заведения принимают окончательное решение относительно структуры учебного года в пределах установленных государством рамок. Таким образом, дата завершения учебного года в Киеве в 2026 году будет определяться самими школами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.