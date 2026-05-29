ООН внесла силовиков РФ в "черный список" — Лубинец
ООН впервые официально внесла российские вооруженные и силы безопасности в так называемый черный список за доказанное сексуальное насилие, которое они совершают во время войны против Украины.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
ООН внесла Россию в “черный список”: что известно
Так, в ежегодном докладе Организации Объединенных Наций отмечается, что ООН удалось верифицировать 310 случаев сексуального насилия в отношении военнопленных и гражданских лиц как на временно оккупированных территориях Украины, так и в соседней России, куда систематически вывозят украинцев из захваченных населенных пунктов.
Дмитрий Лубинец отметил, что подавляющее большинство пострадавших, соответственно докладу, – мужчины.
– Также в документе отмечено, что российские власти систематически отказывают в доступе международным мониторинговым механизмам ООН, что существенно усложняет проверку всех фактов и установление полного масштаба преступлений, – говорится в сообщении.
Лубинец отметил, что сексуальное насилие, связанное с конфликтом, системно применяется российскими оккупационными силами. Это тяжкое военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права.
Он обратил внимание на то, что речь идет не об единичных случаях, а о целенаправленной практике пыток, унижения и психологического террора в отношении украинских военнопленных и гражданских.
– Факт официального внесения российских силовых структур в “черный список” ООН является важным международным признанием ответственности Российской Федерации за эти преступления. В то же время этого недостаточно без дальнейших решительных шагов международного сообщества, – заявил омбудсмен.
Лубинец подчеркнул, что необходимо также:
- обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ Международного комитета Красного Креста и миссий ООН ко всем местам содержания украинских военнопленных и гражданских;
- усилить международное давление и механизмы ответственности в отношении Российской Федерации;
- привлечь к ответственности всех виновных – от непосредственных исполнителей до высшего военно-политического руководства РФ.
Напомним, бывший пленник рассказал о преступлениях РФ на оккупированных территориях, среди которых – изнасилование, публичное раздевание и увечье половых органов.