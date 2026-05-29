Звезда Нового канала Леся Никитюк рассказала, каким она видит свою будущую свадьбу. В беседе с ведущей Катей Осадчей Леся с присущим ей юмором прокомментировала самые популярные запросы в Google о себе.

Леся Никитюк о свадьбе

Напомним, что в начале прошлого года возлюбленный знаменитости, военный Дмитрий Бабчук, сделал Никитюк предложение руки и сердца. Однако торжества откладывают из-за службы Дмитрия.

Ранее Леся говорила, что хотела бы отпраздновать громко, с украинскими традициями и большим количеством гостей. С тех пор ее мнение не изменилось.

– Мы могли бы пойти расписаться и сделать несколько фотографий, но нас это не устраивает. У меня очень много друзей, коллег. Я думаю, если все по полчаса поработают у меня на свадьбе, то можно и без конверта тогда уже прийти. Мы вообще хотим, чтобы у нас была Сердючка. Или мы и гости, или мы вдвоем и Данилко, – в шутку поделилась телезвезда.

Также Леся Никитюк призналась, что у нее всегда были холодные руки. Ей говорили, что это приметка к тому, что “свекровь будет добрая”. Ведущая подтвердила, что так оно и есть.

Леся Никитюк о разнице в возрасте с любимым

Дмитрий Бабчук на девять лет моложе своей возлюбленной. Леся говорит, что у нее это уже практически семейная традиция.

– Бабушка была старше дедушки на год. Мама моего папы – на два. Мама Димы – тоже на несколько лет. А мы уже это удвоили, – смеясь, подсчитала Никитюк.

Также она пообещала скоро раскрыть интригу и наконец показать своего сына, которого пока фотографирует преимущественно так, чтобы не было видно лица.

Малыш Оскар родился в июне прошлого года, и, как говорит его мать, скоро “он сам себя уже покажет”.

