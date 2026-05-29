ООН вперше офіційно внесла російські збройні та безпекові сили до так званого чорного списку за доведене сексуальне насильство, яке вони здійснюють під час війни проти України.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Так, у щорічній доповіді Організації Об’єднаних Націй наголошується, що ООН вдалося верифікувати 310 випадків сексуального насильства щодо військовополонених та цивільних утримуваних осіб як на тимчасово окупованих територіях України, так і в сусідній Росії, куди систематично вивозять українців з захоплених населених пунктів.

Дмитро Лубінець зазначив, що переважна більшість постраждалих, відповідно до доповіді, – чоловіки.

– Також у документі зазначено, що російська влада систематично відмовляє у доступі міжнародним моніторинговим механізмам ООН, що суттєво ускладнює перевірку всіх фактів та встановлення повного масштабу злочинів, – йдеться у повідомленні.

Лубінець зауважив, що сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, системно застосовується російськими окупаційними силами. Це є тяжким воєнним злочином та грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Він звернув увагу на те, що йдеться не про поодинокі випадки, а про цілеспрямовану практику катувань, приниження та психологічного терору щодо українських військовополонених і цивільних.

– Факт офіційного внесення російських силових структур до “чорного списку” ООН є важливим міжнародним визнанням відповідальності Російської Федерації за ці злочини. Водночас цього недостатньо без подальших рішучих кроків міжнародної спільноти, – заявив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що необхідно також:

забезпечити негайний та безперешкодний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста і місій ООН до всіх місць утримання українських військовополонених та цивільних;

посилити міжнародний тиск та механізми відповідальності щодо Російської Федерації;

притягнути до відповідальності всіх винних – від безпосередніх виконавців до вищого військово-політичного керівництва РФ.

