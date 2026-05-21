В июне тариф на электроэнергию для украинцев останется без изменений.

Тариф на свет в июне 2026 года

В июне 2026 года украинцы и дальше будут платить за электроэнергию по действующим тарифам. Для бытовых потребителей стоимость света останется на уровне 4,32 грн/кВтч.

Итоговая сумма в платежке будет зависеть от объема потребленной электроэнергии.

Следует отметить, что после завершения отопительного сезона, начиная с мая, для домохозяйств с электроотоплением перестал действовать льготный тариф на электроэнергию, по которому они платили 2,64 грн за кВтч за первые 2 000 кВт-ч в месяц (объем свыше лимита оплачивался в рамках фиксированного тарифа — 4,32 грн за кВтч).

Таким образом, все потребители в июне будут платить за электроэнергию в рамках единого тарифа. Соответствующие льготы вернутся после начала отопительного сезона.

Отдельные категории граждан могут и дальше пользоваться льготами — от частичной скидки до полного освобождения от оплаты.

Уменьшить затраты на электроэнергию поможет двухзонный счетчик.

В ночной период, с 23:00 до 07:00, тариф составляет 2,16 грн за кВтч.

Как перейти на двухзонный тариф

Для перехода на двухзонный учет необходимо обратиться к оператору системы распределения и установить сертифицированный счетчик.

Напомним, что в настоящее время правительство не планирует повышать тарифы на электроэнергию, учитывая текущую ситуацию в энергосистеме.

Также тарифы на другие коммунальные услуги для населения остаются на прежнем уровне.

