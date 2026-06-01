РФ атаковала Украину 265 дронами: сколько сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 1 июня российские войска применили 265 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 1 июня: что известно
В ночь на 1 июня (с 18:00 31 мая) российские войска атаковали Украину 265 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.
Запуски осуществлялись из районов Брянска, Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 08:00, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 228 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 18 локациях. Еще на 12 локациях зафиксировали падение обломков сбитых целей.
В частности, в ночь на 1 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.
В результате попадания дрона в девятиэтажный жилой дом частично разрушены первый и второй этажи. Также повреждены фасад здания и балконы.
По состоянию на утро известно о пяти пострадавших.
Ночью российские войска также атаковали Харьков беспилотниками.
По информации местных властей, зафиксировали около десяти ударов по окрестностям Слободского района вблизи окружной дороги.
В Основянском районе сначала сообщали о возможном попадании в жилой дом, однако впоследствии уточнили, что удар пришелся по гаражному кооперативу рядом с застройкой.
В этом районе пострадали два человека. Медики оказали им помощь.
Также поврежден пятиэтажный жилой дом, многоэтажки рядом, автомобили и гаражи — часть из них разрушена.
Еще одно попадание зафиксировали в Киевском районе города.
Кроме того, дрон типа Молния ударил по Холодногорскому району, где повреждены три частных дома.
