Во время ночной атаки на Украину 1 июня российские войска применили 265 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 1 июня: что известно

В ночь на 1 июня (с 18:00 31 мая) российские войска атаковали Украину 265 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Запуски осуществлялись из районов Брянска, Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 228 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 18 локациях. Еще на 12 локациях зафиксировали падение обломков сбитых целей.

В частности, в ночь на 1 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.

В результате попадания дрона в девятиэтажный жилой дом частично разрушены первый и второй этажи. Также повреждены фасад здания и балконы.

По состоянию на утро известно о пяти пострадавших.

Ночью российские войска также атаковали Харьков беспилотниками.

По информации местных властей, зафиксировали около десяти ударов по окрестностям Слободского района вблизи окружной дороги.

В Основянском районе сначала сообщали о возможном попадании в жилой дом, однако впоследствии уточнили, что удар пришелся по гаражному кооперативу рядом с застройкой.

В этом районе пострадали два человека. Медики оказали им помощь.

Также поврежден пятиэтажный жилой дом, многоэтажки рядом, автомобили и гаражи — часть из них разрушена.

Еще одно попадание зафиксировали в Киевском районе города.

Кроме того, дрон типа Молния ударил по Холодногорскому району, где повреждены три частных дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 559-е сутки.

