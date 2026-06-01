Атака на Харьков: после ударов БпЛА повреждены многоэтажки и гаражи, есть пострадавшие
В ночь на 1 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Удары были зафиксированы в нескольких районах города.
Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Во время атаки на Харьков зафиксировали около 10 ударов по окрестностям Слободского района, которые граничат с окружной дорогой.
Сначала сообщалось о возможном попадании в пятиэтажку в Основянском районе, однако позже уточнили, что удар пришелся по гаражному кооперативу рядом с жилой застройкой.
По данным начальника Харьковской ОВА, в Основянском районе пострадали два человека. Медики оказали им необходимую помощь.
В результате “прилета” в этом районе поврежден пятиэтажный жилой дом и многоэтажки неподалеку.
Также повреждены автомобили и пять гаражей, еще два гаража полностью разрушены.
Также еще одно попадание зафиксировали в Киевском районе города.
Кроме того, вражеский дрон типа Молния нанес удар по Холодногорскому району Харькова.
Там повреждены три частных дома, предварительно — без пострадавших.
Сейчас профильные службы продолжают ликвидацию последствий российской атаки на Харьков 1 июня.
Фото: Харьковская ОВА