В ночь на 1 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Удары были зафиксированы в нескольких районах города.

Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на Харьков 1 июня: что известно

Во время атаки на Харьков зафиксировали около 10 ударов по окрестностям Слободского района, которые граничат с окружной дорогой.

Сейчас смотрят

Сначала сообщалось о возможном попадании в пятиэтажку в Основянском районе, однако позже уточнили, что удар пришелся по гаражному кооперативу рядом с жилой застройкой.

По данным начальника Харьковской ОВА, в Основянском районе пострадали два человека. Медики оказали им необходимую помощь.

В результате “прилета” в этом районе поврежден пятиэтажный жилой дом и многоэтажки неподалеку.

Также повреждены автомобили и пять гаражей, еще два гаража полностью разрушены.

Также еще одно попадание зафиксировали в Киевском районе города.

Кроме того, вражеский дрон типа Молния нанес удар по Холодногорскому району Харькова.

Там повреждены три частных дома, предварительно — без пострадавших.

Сейчас профильные службы продолжают ликвидацию последствий российской атаки на Харьков 1 июня.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 559-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.