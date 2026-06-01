За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1 410 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 1 июня

  • личного состава — около 1 365 470 (+1 410) человек;
  • танков — 11 966 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 24 659 (+2) ед;
  • артиллерийских систем — 43 037 (+50) ед;
  • РСЗО — 1 820 (+1) ед;
  • средства ПВО — 1 399 ед;
  • самолетов — 436 ед;
  • вертолетов — 353 ед;
  • наземные робототехнические комплексы — 1 528 (+9) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 322 179 (+1 852) ед;
  • крылатые ракеты — 4 693 ед;
  • корабли/катера — 33 ед;
  • подводные лодки — 2 ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 101 621 (+384) ед;
  • специальная техника — 4 239 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 559-е сутки.

