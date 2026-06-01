Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 1 июня : ВСУ уничтожили 1 410 оккупантов и почти 2 тыс. БпЛА
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1 410 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
- личного состава — около 1 365 470 (+1 410) человек;
- танков — 11 966 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 24 659 (+2) ед;
- артиллерийских систем — 43 037 (+50) ед;
- РСЗО — 1 820 (+1) ед;
- средства ПВО — 1 399 ед;
- самолетов — 436 ед;
- вертолетов — 353 ед;
- наземные робототехнические комплексы — 1 528 (+9) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 322 179 (+1 852) ед;
- крылатые ракеты — 4 693 ед;
- корабли/катера — 33 ед;
- подводные лодки — 2 ед;
- автомобильная техника и автоцистерны — 101 621 (+384) ед;
- специальная техника — 4 239 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 559-е сутки.
