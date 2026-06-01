Під час нічної атаки на Україну 1 червня російські війська застосували 265 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 1 червня: що відомо

У ніч на 1 червня (з 18:00 31 травня) російські війська атакували Україну 265 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Запуски здійснювалися з районів Брянська, Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, сили протиповітряної оборони збили або подавили 228 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях. Ще на 12 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Зокрема, у ніч проти 1 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок влучання дрона у дев’ятиповерховий житловий будинок частково зруйновано перший та другий поверхи. Також пошкоджені фасад будівлі та балкони.

Станом на ранок відомо про п’ятьох постраждалих.

Уночі російські війська також атакували Харків безпілотниками.

За інформацією місцевої влади, зафіксували близько десяти ударів по околицях Слобідського району поблизу окружної дороги.

В Основ’янському районі спочатку повідомляли про можливе влучання у житловий будинок, однак згодом уточнили, що удар припав по гаражному кооперативу поруч із забудовою.

У цьому районі постраждали двоє людей. Медики надали їм допомогу.

Також пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, багатоповерхівки поруч, автомобілі та гаражі — частину з них зруйновано.

Ще одне влучання зафіксували у Київському районі міста.

Крім того, дрон типу Молнія вдарив по Холодногірському району, де пошкоджено три приватні будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 559-ту добу.

