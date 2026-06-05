В пятницу, 5 июня, в Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций состоялись торжественные мероприятия по случаю Международного дня миротворцев ООН.

На событии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш наградил посмертно бортпроводника-спасателя Сергея Приходько из авиакомпании Украинские вертолеты медалью капитана Мбае Дианя за исключительное мужество.

Этой медалью впервые в истории отметили гражданского.

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– Никто не должен погибать, служа делу мира. Нападения на миротворцев являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права. Государства-члены должны выполнять обязательства по обеспечению безопасности и защиты персонала ООН в любых обстоятельствах, – отметил на церемонии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Награду Сергея Приходько из Борисполя получала шестилетняя дочь Елизавета. Она и жена героически погибшего украинца Татьяна прибыли в штаб-квартиру ООН на церемонию при содействии авиакомпании Украинские вертолеты.

Сергей Приходько много лет работал бортпроводником-спасателем и инструктором в авиакомпании Украинские вертолеты. Он участвовал в различных сложных гражданских миссиях, спас много человеческих жизней.

Ни одна из спасательных операций не поколебала в нем веру в людей и любовь к профессии. Он мечтал стать пилотом пассажирского лайнера. Сергей успел стать пилотом легкомоторного самолета и продолжал обучение.

– Наша авиакомпания работает в миротворческих миссиях ООН уже более 20 лет. Мы заботимся о сотворении мира в мире и гордимся этим. Сергей Приходько – один из лучших сотрудников. Это большая потеря нашей компании. Мы будем помогать его семье и дочери Лизе. Наша авиакомпания оказывает ежемесячную помощь не только семьям коллег, которые погибли, защищая Украину или в миссиях. Мы помогаем всем украинским деткам-сиротам, у которых мама и отец погибли во время войны. Это большая миссия для нас, – подчеркнул глава совета директоров авиакомпании Украинские вертолеты Владимир Ткаченко.

Именно экипаж авиакомпании Украинские вертолеты 7 марта 2025 выполнял задачи миссии ООН в Республике Южный Судан. Тогда эвакуационный вертолет приземлился в определенной точке, чтобы забрать людей. Несмотря на полученные гарантии безопасности, произошло вооруженное нападение на судно.

Когда началась неожиданная стрельба, бортпроводник-спасатель авиакомпании Украинские вертолеты Сергей Приходько закрыл собой людей, совершавших посадку на борт, в результате чего погиб.

Благодаря подготовке и высокому профессиональности экипажа Украинских вертолетов удалось завершить спасательную операцию и приземлить вертолет в безопасном месте.

Командир воздушного судна Сергей Музыка и второй пилот Дмитрий Теплых с огнестрельными ранениями сумели поднять поврежденный вертолет в воздух, эвакуировать восемь человек и вывести их из-под обстрела, несмотря на более 20 пробоин в воздушном судне.

Украинцы отстаивают мир, основанный на справедливости и восстановлении норм международного права. За всю историю участия Украины в миротворческой деятельности ООН, начиная с 1992 года, эта награда без преувеличения наиболее выдающаяся.

Это самая высокая награда миротворческой деятельности ООН. И Сергей Приходько получил ее за мужество, значительно превышавшее требования его служебных обязанностей.

Эту награду учредил Совет Безопасности ООН в 2014 году для военнослужащих, полицейских и гражданского персонала, которые продемонстрировали исключительное мужество во время исполнения служебных обязанностей.

Раньше она вручалась только трижды в истории, но никогда – гражданскому. Медаль названа в честь капитана Мбае Дианя из Сенегала. Он в 1994 году пожертвовал собственной жизнью в Руанде, спасая бесчисленное количество людей.

Украина всегда входила в список лидеров по количеству предоставленных авиационных ресурсов среди государств-членов ООН, участвующих в совместных международных проектах и ​​продолжающих отстаивать высокие идеалы мира во время полномасштабного вторжения.

Украинцы и украинские организации регулярно получают международные награды, премии и медали от различных институтов и агентств ООН за свое мужество, миротворческую деятельность, защиту прав человека и инновации.

По провозглашению независимости украинские миротворцы принимали участие в 36 миротворческих военных операциях по всему миру. Через них прошли 44 тыс. граждан Украины, 55 из них – погибли.

Фото: ООН

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