9 июня Чонгарский мост снова оказался под ударом — на этот раз после ночной атаки беспилотников движение через него было перекрыто. Это уже не первый случай, когда этот участок терпит повреждения, что приводит к ограничению транспортного сообщения в направлении временно оккупированного Крыма.

Об инциденте сообщил представитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, заявив о якобы атаке украинских БпЛА. В то же время, украинская сторона официально не подтверждала информацию об этом ударе.

Где находится Чонгарский мост, читайте в нашем материале.

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Чонгарский мост: расположение

Чонгарский мост на карте – это ключевой транспортный узел на Юге Украины, соединяющий материковую часть Херсонской области с временно оккупированным Крымом.

Речь идет не об одном мосте, а о целой системе инженерных сооружений через залив Сиваш, имеющих как автомобильное, так и железнодорожное назначение. Из-за расположения это направление имеет важное логистическое и стратегическое значение.

Чонгарский мост: где находится

Чонгарские мосты расположены в районе села Чонгар на юге Херсонской области. Они проходят через узкие участки залива Сиваш и являются частью транспортного коридора, ведущего в направлении Джанкоя в Крыму.

Фактически это один из основных сухопутных маршрутов между материком и полуостровом рядом с Перекопским перешейком.

Какие мосты входят в комплекс

В Чонгарском узле есть несколько отдельных инженерных объектов:

железнодорожный мост и дамба, проходящие через Сиваш в направлении Новоалексеевка — Джанкой;

автомобильный мост, являющийся частью международной трассы E105 (в Украине также известной как М18);

рядом расположены также остатки старого автомобильного моста, который в настоящее время не используется.

Итак, Чонгарский мост – это не одно сооружение, а комплекс переходов, обеспечивающих как пассажирское, так и грузовое движение.

Чонгарский мост: историческое значение перехода

Первые инженерные постройки в районе Чонгара появились еще в XIX веке. Они стали альтернативой природному Перекопскому перешейку и использовались как важный сухопутный маршрут в Крым.

Во время Крымской войны мост играл роль логистического коридора для снабжения войск. Из-за его расположения объект имел усиленную охрану и стратегическое значение.

Чонгарский мост сегодня

Чонгарский мост находится под контролем оккупационной администрации и используется российскими силами как один из ключевых логистических маршрутов между временно оккупированным Крымом и югом Херсонской области.

Через него проходят поставки техники, боеприпасов и горючего, что обеспечивает русские подразделения на оккупированных территориях.

Именно поэтому это направление неоднократно становилось объектом ударов украинских военных, пытающихся усложнить и прервать логистику Крыма и Херсонщины.

Напомним, в 2023 году Чонгарское направление неоднократно становилось одной из ключевых целей ударов, направленных на нарушение российской логистики между временно оккупированным Крымом и Югом Украины.

В июне 2023 года был поражен автомобильный мост: в результате применения крылатых ракет Storm Shadow/SCALP повреждено дорожное покрытие, что повлекло за собой длительное ограничение движения транспорта.

В июле 2023 под удар попал уже железнодорожный мост. Повреждение путей фактически осложнило или частично прервало снабжение военных грузов из Крыма в направлении Мелитополя.

В августе того же года еще одна атака по автомобильному мосту привела к новым разрушениям дорожного полотна.

В 2026 году удары по Чонгарскому направлению продолжились. Удары приводят к временному перекрытию движения и дополнительным ограничениям для транспорта, следующего между временно оккупированным Крымом и югом Херсонской области.

Это направление имеет важное логистическое значение, поэтому удары по нему рассматриваются как попытка отрезать оккупированный Крым от материковой части и нарушить цепи снабжения российских сил на Юге Украины.

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