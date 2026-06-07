Удар по мосту в Чонгаре: перекрыто движение через пункт Джанкой
Движение по пункту пропуска Джанкой приостановлено после того, как дроны Сил специальных операций поразили мост в районе Чонгара.
Он объединял временно оккупированный Крымский полуостров с захваченной частью Херсонской области.
О повреждении моста заявлял назначенный оккупантами глава “Херсонской области” Владимир Сальдо.
Атака на мост в районе Чонгара: что известно
По словам представителя окупантов, ночная атака дронов на Чонгар повредила мостовое полотно.
Поэтому движение через пункт пропуска Джанкой временно перекрыли. Проезд автотранспорта осуществляют через пункты пропуска Армянск и Перекоп.
Сроки возобновления движения по мосту пока неизвестны.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркивает, что поврежденный мост – один из ключевых маршрутов между оккупированным Крымом и юга Украины. Его поражение усложнило логистику русских военных.
– Движение через пункт пропуска Джанкой было приостановлено. Оккупационные власти уже ищут обходные маршруты, а российская логистика традиционно получила новые трудности, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ взяли под огневой контроль часть логистического маршрута РФ в Крым.
Также удары ВСУ заставили РФ ограничить использование артиллерийских боеприпасов на юге Украины.