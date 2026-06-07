Движение по пункту пропуска Джанкой приостановлено после того, как дроны Сил специальных операций поразили мост в районе Чонгара.

Он объединял временно оккупированный Крымский полуостров с захваченной частью Херсонской области.

О повреждении моста заявлял назначенный оккупантами глава “Херсонской области” Владимир Сальдо.

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По словам представителя окупантов, ночная атака дронов на Чонгар повредила мостовое полотно.

Поэтому движение через пункт пропуска Джанкой временно перекрыли. Проезд автотранспорта осуществляют через пункты пропуска Армянск и Перекоп.

Сроки возобновления движения по мосту пока неизвестны.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркивает, что поврежденный мост – один из ключевых маршрутов между оккупированным Крымом и юга Украины. Его поражение усложнило логистику русских военных.

– Движение через пункт пропуска Джанкой было приостановлено. Оккупационные власти уже ищут обходные маршруты, а российская логистика традиционно получила новые трудности, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли под огневой контроль часть логистического маршрута РФ в Крым.

Также удары ВСУ заставили РФ ограничить использование артиллерийских боеприпасов на юге Украины.

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