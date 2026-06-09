9 червня Чонгарський міст знову опинився під ударом — цього разу після нічної атаки безпілотників рух через нього було перекрито. Це вже не перший випадок, коли ця ділянка зазнає пошкоджень, що призводить до обмеження транспортного сполучення в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Про інцидент повідомив представник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо, заявивши про нібито атаку українських БпЛА. Водночас українська сторона офіційно не підтверджувала інформацію про цей удар.

Де знаходиться Чонгарський міст, читайте в нашому матеріалі.

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Чонгарський міст: розташування

Чонгарський міст на карті — це ключовий транспортний вузол на півдні України, який з’єднує материкову частину Херсонської області з тимчасово окупованим Кримом.

Йдеться не про один міст, а про цілу систему інженерних споруд через затоку Сиваш, що мають як автомобільне, так і залізничне призначення. Через розташування цей напрямок має важливе логістичне та стратегічне значення.

Чонгарський міст: де знаходиться

Чонгарські мости розташовані в районі села Чонгар на півдні Херсонської області. Вони проходять через вузькі ділянки затоки Сиваш і є частиною транспортного коридору, який веде у напрямку Джанкоя в Криму.

Фактично це один із основних сухопутних маршрутів між материком і півостровом, поряд із Перекопським перешийком.

Які мости входять до комплексу

У Чонгарському вузлі є кілька окремих інженерних об’єктів:

залізничний міст і дамба, які проходять через Сиваш на напрямку Новоолексіївка — Джанкой;

автомобільний міст, який є частиною міжнародної траси E105 (в Україні також відомої як М18);

поряд розташовані також залишки старого автомобільного мосту, який нині не використовується.

Отже, Чонгарський міст – це не одна споруда, а комплекс переходів, які забезпечують як пасажирський, так і вантажний рух.

Чонгарський міст: історичне значення переходу

Перші інженерні споруди в районі Чонгара з’явилися ще у XIX столітті. Вони стали альтернативою природному Перекопському перешийку та використовувалися як важливий сухопутний маршрут до Криму.

Під час Кримської війни міст відігравав роль логістичного коридору для постачання військ. Через його розташування об’єкт мав посилену охорону та стратегічне значення.

Чонгарський міст сьогодні

Чонгарський міст наразі перебуває під контролем окупаційної адміністрації та використовується російськими силами як один із ключових логістичних маршрутів між тимчасово окупованим Кримом і півднем Херсонської області.

Через нього проходять постачання техніки, боєприпасів та пального, що забезпечує російські підрозділи на окупованих територіях.

Саме тому цей напрямок неодноразово ставав об’єктом ударів українських військових, які намагаються ускладнити та перервати логістику між Кримом і Херсонщиною.

Нагадаємо, у 2023 році Чонгарський напрямок неодноразово ставав однією з ключових цілей ударів, спрямованих на порушення російської логістики між тимчасово окупованим Кримом і півднем України.

У червні 2023 року було уражено автомобільний міст: внаслідок застосування крилатих ракет Storm Shadow/SCALP пошкоджено дорожнє покриття, що спричинило тривале обмеження руху транспорту.

У липні 2023 року під удар потрапив уже залізничний міст. Пошкодження колій фактично ускладнило або частково перервало постачання військових вантажів із Криму в напрямку Мелітополя.

У серпні того ж року ще одна атака по автомобільному мосту призвела до нових руйнувань дорожнього полотна.

У 2026 році удари по Чонгарському напрямку продовжилися. Удари призводять до тимчасового перекриття руху та додаткових обмежень для транспорту, що прямує між тимчасово окупованим Кримом і півднем Херсонської області.

Цей напрямок має важливе логістичне значення, тому удари по ньому розглядаються як спроба відрізати окупований Крим від материкової частини та порушити ланцюги постачання російських сил на півдні України.

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