В Берлине прошла международная конференция New Age Defence, посвященная современным оборонным технологиям и украинскому опыту ведения войны.

Мероприятие, состоявшееся в понедельник, 8 июня, собрало представителей оборонной промышленности, военных, чиновников и инвесторов из разных стран Европы.

Впервые ведущие новаторы в сфере беспилотных систем, уже вносящие вклад в безопасность Европы на поле боя в Украине, представили свои технологии и поделились уникальным опытом, чтобы совместно формировать будущее обороны континента.

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Ключевые темы конференции – беспилотные системы, роботизированные платформы и новые подходы к организации обороны, формируемые под влиянием боевого опыта Украины. Участники обсудили развитие оборонных инноваций, автономных систем и интеграцию новейших технологий в сферу обороны.

Среди спикеров – ведущие эксперты и представители отрасли:

член Европейского парламента Рейнис Познякс;

депутат немецкого Бундестага, член оборонного комитета Бастиан Эрнст;

государственный секретарь Сената Берлина по федеральным и европейским вопросам Флориан Хауэр;

глава Центра Инновации Вооруженных Сил Германии Кристиан Бок;

старший лейтенант руководитель и генеральный директор Центра киберинноваций Бундесвера Свен Вайценеггер;

чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Алексей Макеев;

руководитель подразделения роботизированных систем батальона Волки Да Винчи капитан Александр Ябченко;

офицер по вопросам взаимодействия с оборонным сектором 12 бригады Национальной гвардии Украины Азов, старший лейтенант Вячеслав Шелестовский;

командир роты сбора, обработки и анализа информации специального назначения разведывательного батальона 17 бригады 2 корпуса НГУ Хартия и другие.

– Вызов по защите Европы в условиях современной войны больше не является прежде всего технологичным. Технологии существуют, военные потребности понятны, а политическая воля растет. Не хватало согласованности между этими элементами. На этом фоне конференция New Age Defence является платформой, объединяющей политику, промышленность и военную сферу, обеспечивая прямое взаимодействие между лицами, принимающими стратегические решения и реалиями поля боя, – подчеркнула исполнительная директор New Age Defence Екатерина Михалко.

На конференции представили и показали в работе FPV-дроны, беспилотные авиационные системы, наземные роботизированные комплексы и программные решения для управления военными операциями.

Свои разработки продемонстрировали оборонные единороги Quantum Systems, Helsing, UFORCE, STARK, компании-производители в сфере дефтек Quantum Frontline Industries, ARX Robotics, Tytan Technologies и другие участники оборонного сектора.

Отдельной частью программы стали выступления украинских военных, которые поделились практическими навыками применения современных технологий на фронте. В частности, о своем опыте рассказали Азов, Волки да Винчи, Хартия.

– 12 бригада специального назначения Азов в составе Корпуса насчитывает в среднем 5 тыс. военных и включает пехотные, танковые, артиллерийские и снабжающие подразделения, а беспилотные системы интегрированы на всех уровнях – от UGV и UAV до FPV и ударных дронов. Современная линия фронта – это градиент шириной 30-40 км, а глубина ударного влияния Корпуса достигает до 200 км, что позволяет поражать логистику противника и ограничивать его маневр еще до выхода на позиции, – отметил офицер взаимодействия с оборонным сектором 12 бригады НГУ Азов Мики.

Участники форума отметили, что украинский опыт ведения войны уже оказал существенное влияние на подходы к развитию оборонного сектора в Европе, в частности в части ускорения внедрения инноваций, а также изменения взаимодействия между военными структурами и технологической индустрией.

– В Европе уже есть технологии и мощные инженерные команды. В то же время ключевым вызовом остается формирование институциональной способности – наличие подготовленного заказчика и среды, которая позволяет эффективно работать со стартапами и быстро внедрять новые решения, – отметил глава совета директоров UFORCE Алексей Гончарук.

Флагманская конференция New Age Defence организована одноименным Альянсом производителей беспилотных систем в партнерстве с компаниями Helsing, Quantum Systems, UFORCE, STARK, Quantum Frontline Industries и рядом институциональных партнеров.

В частности, посольством Украины в Германии, Сенатом Берлина, Кибер-инновационным хабом Бундесвера, кластером Brave1 и другими.

Фото: Antonina Polukhina, Nastia Melnik

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