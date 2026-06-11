Силы обороны Украины превосходят противника по FPV-дронах в соотношении 1,5 к 1. В течение последних месяцев это преимущество продолжает расти в пользу Украины.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Сырский о развитии беспилотных систем в Украине

По словам главнокомандующего ВСУ, развитие беспилотных систем имеет ключевое значение для достижения преимущества над Россией.

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Есть все основания утверждать, что в этом соревновании технологий, инноваций и производственных возможностей Украина, по меньшей мере, не уступает России, а на отдельных направлениях даже опережает ее.

Как отметил Сырский, в мае подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили около 180 тыс. верифицированных целей противника, то есть на 12,7% больше, чем в апреле. Уничтожено около 4 тыс. беспилотников Shahed, что на 27% превышает показатель предыдущего месяца. Помимо этого, удалось поразить около 10 тыс. позиций операторов вражеских беспилотных авиационных комплексов.

Сырский о потерях России в войне против Украины

– Показателен и другой результат: с начала 2026 года украинские операторы дронов обезвредили на 12,5 тыс. российских оккупантов больше, чем РФ привлекла в свои Вооруженные силы за этот же период, – уточнил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, особое значение на современном поле боя приобретают наземные роботизированные комплексы, которые берут на себя выполнение задач в самых опасных районах и сохраняют жизнь украинских воинов.

В мае НРК выполнили уже 12,5 тыс. задач. Сырский отметил, что Украина могла бы существенно нарастить масштабы применения НРК, однако с начала года сталкивается с проблемами обеспечения и снабжения этими системами.

Отдельное внимание уделили использованию средств Middle Strike для поражения российских целей на оперативно-тактическую глубину, где зафиксировали положительную динамику.

В течение мая Силы обороны нанесли почти 2 тыс. таких ударов. В результате успешно поражено 414 объектов, среди которых российские штабы, пункты управления и районы сосредоточения сил.

Главнокомандующий ВСУ признал, что Россия активно развивает это направление, копирует успешные управленческие и технологические решения Украины, а также ищет собственные пути совершенствования.

Однако у РФ есть значительные проблемы с набором кадров для своих подразделений беспилотных систем. С начала года на контрактную службу туда пошли всего 14,5 тыс. человек – это около 21% от запланированной годовой нормы. Расчет на массовое привлечение студентов университетов также оказался провальным.

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