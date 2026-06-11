Сили оборони України переважають ворога у співвідношенні 1,5 до 1 за FPV-дронами. Протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на користь України.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Сирський про розвиток безпілотних систем в Україні

За словами головнокомандувача ЗСУ, розвиток безпілотних систем має ключове значення для досягнення переваги над Росією.

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Є всі підстави стверджувати, що в цьому змаганні технологій, інновацій та виробничих спроможностей Україна щонайменше не поступається Росії, а на окремих напрямах навіть випереджає її.

Як зазначив Сирський, у травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тис. верифікованих цілей противника, тобто на 12,7% більше, ніж у квітні. Знешкоджено близько 4 тис. безпілотників Shahed, що на 27% перевищує показник попереднього місяця. Крім цього, вдалося уразити близько 10 тис. позицій операторів ворожих безпілотних авіаційних комплексів.

Сирський про втрати Росії у війні проти України

– Показовим є й інший результат: від початку 2026 року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тис. російських окупантів більше, ніж РФ залучила до своїх Збройних сил за цей самий період, – уточнив головнокомандувач ЗСУ.

Особливого значення на сучасному полі бою набувають наземні роботизовані комплекси, які беруть на себе виконання завдань у найнебезпечніших районах та зберігають життя українських воїнів.

У травні НРК виконали вже 12,5 тис. завдань. Сирський зазначив, що Україна могла б суттєво наростити масштаби застосування НРК, однак із початку року стикається з проблемами забезпечення та постачання цих систем.

Окрему увагу приділили використанню засобів Middle Strike для ураження російських цілей на оперативно-тактичну глибину, де зафіксували позитивну динаміку.

За словами Сирського, протягом травня Сили оборони завдали майже 2 тис. таких ударів. Внаслідок цього успішно уражено 414 об’єктів, серед яких російські штаби, пункти управління та райони зосередження сил.

Головнокомандувач ЗСУ визнав, що Росія також активно розвиває цей напрям, копіює успішні управлінські та технологічні рішення України, а також шукає власні шляхи вдосконалення.

Проте РФ має значні проблеми з набором кадрів для своїх підрозділів безпілотних систем. З початку року на контрактну службу туди пішли лише 14,5 тис. осіб – це близько 21% від запланованої річної норми. Розрахунок на масове залучення студентів університетів також виявився провальним.

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