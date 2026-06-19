Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що він повертає Командорський хрест із зіркою ордена За заслуги перед Польщею після рішення Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Сибіга поверне державну нагороду Польщі

За його словами, такий крок польської сторони є “стратегічною помилкою”, наслідки якої вигідні лише Москві.

– На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща – Командорський хрест із зіркою Ордена За заслуги перед Польщею. Невдовзі поверну його Польщі, – написав Сибіга у Facebook.

Міністр наголосив, що питання стосується не нагород, а взаємоповаги між державами.

Зараз дивляться

– Справа не в орденах, а в ставленні. Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги – навіть коли йдеться про складні та проблемні теми. А це передбачає, що ми поважаємо рішення одні одних навіть тоді, коли не погоджуємося з ними, – зауважив він.

Сибіга нагадав, що протягом останніх півтора року Україна працювала над врегулюванням суперечностей із Польщею, деполітизацією історичних питань, розблокуванням професійної та наукової співпраці, проведенням пошуково-ексгумаційних робіт і перепоховань, а також відновленням роботи Конгресу істориків.

Глава української дипломатії додав, що нині тривають пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій, на проведенні яких наполягала польська сторона.

Очільник МЗС назвав нинішнє загострення у відносинах між країнами “контрпродуктивним” і таким, що не відповідає інтересам ні України, ні Польщі.

– Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію, – наголосив Сибіга.

Він висловив сподівання, що Київ і Варшава повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницькому характеру відносин між двома державами в умовах протидії спільному ворогу в Москві.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимир Зеленський ордена Білого Орла.

Своє рішення він пояснив розбіжностями у поглядах на історичну пам’ять та ставленням до Української повстанської армії (УПА).

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