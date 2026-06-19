Владимир Зеленский заявил, что вдоль украинско-белорусской границы установлены ретрансляционные системы, которые используются для корректировки российских атак БпЛА по территории Украины.

Президент обратился к Александру Лукашенко с требованием демонтировать эту технику. В противном случае он заявил, что может сделать это самостоятельно.

Об этом Зеленский заявил в ответ на слова белорусского президента о том, что он не хочет быть втянутым в войну.

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Глава государства подчеркнул: когда Лукашенко говорит, что он не хочет быть втянутым в войну, он должен быть честным. Потому что в войну втянут не он лично, а вся Беларусь.

— Они (Россия и Беларусь. – Ред.) с первых дней этой войны убивали детей и взрослых – ракеты летели из Беларуси, из его (Александра Лукашенко. – Ред.) страны. И тогда он также звонил и извинялся, и говорил, что я это не контролировал, Россия действовала на своей земле. И, безусловно, я в это не верю, но он об этом уже говорил, – сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой 19 июня в Киеве.

Президент предположил, что Россия и дальше будет пытаться вовлекать Беларусь в войну.

— Не нужны лишние слова. У него сегодня на его вышках есть ретрансляторы – российские ретрансляторы, белорусские. Какая нам разница? На его территории вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению, именно населению. Там у нас сейчас нет такого сильного фронта, где Украина и Беларусь. Убивают там гражданских. Там ретрансляторы на соответствующих вышках. Он может это снять? Зачем слова о том, что он не хочет быть в войне? Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику, — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что, по его мнению, Лукашенко хватило бы примерно недели, чтобы это сделать.

— Почему я говорю неделю? Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши гражданские люди, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы, – подчеркнул он.

Зеленский заявил, что Беларусь также может влиять на поставки нефтепродуктов, которые, по его словам, использует российская армия в войне против Украины.

— Он (Лукашенко. – Ред.) сегодня главный поставщик, или один из главных поставщиков для российской армии. Именно Лукашенко, именно Беларусь. Можно это остановить? Я уверен, что это в его силах. И это именно он контролирует, – сказал Зеленский.

Напомним, 16 июня Александр Лукашенко попросил прощения у Владимира Зеленского за свои предыдущие резкие высказывания и заявил, что Беларусь не планирует принимать участие в боевых действиях против Украины.

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