Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен втягиваться в войну против Украины, если в отношении Беларуси не будет совершено агрессивных действий. В то же время он подчеркнул, что в случае нападения страна будет действовать совместно с Россией.

Об этом Лукашенко сказал журналистам, комментируя заявления о возможном втягивании Беларуси в войну, передает Белта.

Лукашенко о войне с Украиной

По его словам, участие Беларуси в боевых действиях возможно только в случае прямой агрессии против ее территории. Тогда, утверждает он, Минск и Москва “вместе будут защищать свою Родину от Бреста до Владивостока”.

Лукашенко также заверил, что пока Беларусь не собирается втягиваться в войну в Украине, поскольку в этом нет никакой необходимости — ни гражданской, ни военной.

Отдельно он заявил о готовности к контактам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лукашенко сказал, что открыт для встречи в любой точке — Украины или Беларуси, чтобы обсудить двусторонние отношения и перспективы их развития.

— Если Владимир Зеленский хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, — пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Беларуси — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, возможно, поговорить о перспективах, — сказал Александр Лукашенко.

В то же время он раскритиковал заявления Киева в отношении белорусского направления и предположил, что Украину к эскалации якобы подталкивают европейские страны.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь не стремится к конфликту с Украиной и убежден, что “украинский народ войны с белорусским народом также не хочет”.

При этом он признал, что Вооруженные силы Беларуси в настоящее время выведены из мест постоянной дислокации и находятся в режиме дежурства из-за ситуации вблизи границ.

Реакция Офиса президента Украины

По словам советника президента Украины Дмитрия Литвина, заявления Лукашенко ничего не значат ещё с 2022 года, когда Беларусь стала плацдармом для российской агрессии.

— Поэтому следим за его действиями. У Лукашенко есть привычка немного туповато придумывать постфактум, откуда на него “готовилось нападение”. О чем тут говорить, — сказал Дмитрий Литвин в комментарии РБК-Украина.

