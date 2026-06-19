Володимир Зеленський заявив, що вздовж українсько-білоруського кордону встановлені ретрансляційні системи, які використовуються для коригування російських атак БпЛА по території України.

Президент звернувся до Олександра Лукашенка з вимогою демонтувати ці засоби. У протилежному випадку він заявив, що може зробити це самостійно.

Про це Зеленський заявив у відповідь на слова білоруського президента про небажання бути втягнутим у війну.

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Зеленський закликав Лукашенка демонтувати ретранслятори для БпЛА

Глава держави наголосив, що коли Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягненим у війну, він повинен бути чесним. Тому що у війну втягнутий не він особисто, а вся Білорусь.

– Вони (Росія і Білорусь. – Ред.) з перших днів цієї війни вбивали дітей і дорослих – ракети летіли з Білорусі, з його (Олександра Лукашенка. – Ред.) країни. І тоді він також дзвонив і вибачався, і казав, що я це не контролював, Росія діяла на своїй землі. І, безумовно, я в це не вірю, але він про це вже говорив, – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою 19 червня в Києві.

Президент припустив, що Росія надалі намагатиметься залучувати Білорусь у війну.

– Не треба зайві слова. У нього на його вишках є ретранслятори – російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там немає такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що, на його думку, Лукашенку вистачило б приблизно тижня, щоб це зробити.

– Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми, – наголосив глава держави.

Зеленський заявив, що Білорусь також може впливати на постачання нафтопродуктів, які, за його словами, використовує російська армія у війні проти України.

– Він (Лукашенко. – Ред.) сьогодні головний постачальник, чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 16 червня Олександр Лукашенко попросив вибачення у Володимира Зеленського за свої попередні різкі висловлювання та заявив, що Білорусь не планує брати участь у бойових діях проти України.

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