Украина планирует увеличить дальность применения дронов до более чем 3 тыс. км и в дальнейшем расширять возможности для поражения целей на территории РФ, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о расширении дальнобойных возможностей Украины

Глава государства во время интервью в телемарафоне Єдині новини отметил, что украинские дроны уже наносили удары на значительном расстоянии, в том числе по объектам в Тюменском регионе России.

– Они нас каждый день бьют, а мы будем каждый день отвечать. Безусловно, с каждым днем ​​наращивание будет, – сказал президент.

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Атаку на Тюменский НПЗ, отметил Зеленский, осуществили новые дроны FP-2 компании Fire Point. Их фактический маршрут превысил 2500 км.

– Вчера мы отвечали им по их НПЗ в Тюмени, в Тюменском регионе. Это уже было, если напрямую, 2070 километров наши дроны… поразили их цель. А так, в принципе, их маршрут составлял 2,5 тыс. км. Они 3 тыс. плюс будут. Это новые дроны, хорошие, — отметил глава государства

Президент подчеркнул, что Украина и дальше будет развивать средства поражения целей на большей дальности.

— Мы будем идти дальше, потому что мы понимаем, где их милитарные все заводы, где, в принципе, другие нефтяные базы, газовые хранилища и т.д. Нам нужно дольше иметь инструменты на более отдаленное место, – добавил Зеленский.

Напомним, что 20 июня Силы обороны Украины поразили Тюменский НПЗ, расположенный в более чем 2 тыс. км от Украины.

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