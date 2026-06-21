Силы обороны Украины поразили Тюменский НПЗ, расположенный в более чем 2 тыс. км от Украины.

Информацию об этом подтвердили Силы специальных операций ВСУ.

Поражение Тюменского НПЗ в России

Как говорится в сообщении, 20 июня подразделения Deep Strike ССО Вооруженных сил Украины поразили Тюменский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Тюменской области на территории Российской Федерации.

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– Дроны ССО успешно преодолели около 2,5 тыс. км до цели. Силы специальных операций наращивают возможности своих дальнобойных ударов. Все меньше места в РФ, куда не возвращается начавшаяся россиянами война, – отмечают в ССО.

Тюменский нефтеперерабатывающий завод является предприятием полного цикла, утверждают в Силах специальных операций ВСУ.

Этот НПЗ способен перерабатывать до 9 млн тонн сырья ежегодно, снабжая топливом регионы Западной Сибири. Предприятие специализируется на выпуске бензина, мазута, дизельного и авиационного топлива.

20 июня сообщалось, что Силы обороны атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в двух тыс. км от Украины.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские дальнобойные санкции достигли Тюменского региона в России. По его словам, это было эффективно.

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