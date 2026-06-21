Будемо щодня бити по цілям РФ: Зеленський анонсував дрони на понад 3 тис. км
- Володимир Зеленський заявив, що Україна планує збільшити дальність застосування дронів до понад 3 тис. км.
- За словами президента, нові дрони FP-2 компанії Fire Point уже долали маршрут понад 2,5 тис. км і вражали цілі в Тюменському регіоні РФ.
- Зеленський наголосив, що Україна й надалі розширюватиме далекобійні можливості для ураження російських НПЗ, нафтобаз, газових сховищ і військових заводів.
Україна планує збільшити дальність застосування дронів до понад 3 тис. км і надалі розширювати можливості для ураження цілей на території РФ, заявив президент Володимир Зеленський.
Зеленський про розширення далекобійних можливостей України
Голова держави під час інтерв’ю в телемарафоні Єдині новини зауважив, що українські дрони вже завдавали ударів на значній відстані, зокрема по об’єктах у Тюменському регіоні Росії.
– Вони нас кожного дня б’ють, а ми будемо кожного дня відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде, – сказав президент.
Атаку на Тюменський НПЗ, зазначив Зеленський, здійснили нові дрони FP-2 компанії Fire Point. Їхній фактичний маршрут перевищив 2500 км.
– Вчора ми відповідали їм по їхнім НПЗ в Тюмені, в Тюменському регіоні. Це вже було, якщо напряму, 2070 кілометрів наші дрони… вразили їх ціль. А так, в принципі, їх маршрут був 2,5 тис. км. Вони 3 тис. плюс будуть. Це нові дрони, хороші, – зауважив голова держави
Президент наголосив, що Україна й надалі розвиватиме засоби ураження цілей на більшій дальності.
– Ми будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їхні мілітарні всі заводи, де, в принципі, інші нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно довше мати інструменти на більш віддалене місце, – додав Зеленський.
Нагадаємо, що 20 червня Сили оборони України уразили Тюменський НПЗ, що розташований за понад 2 тис. км від України.