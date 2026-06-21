Україна планує збільшити дальність застосування дронів до понад 3 тис. км і надалі розширювати можливості для ураження цілей на території РФ, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про розширення далекобійних можливостей України

Голова держави під час інтерв’ю в телемарафоні Єдині новини зауважив, що українські дрони вже завдавали ударів на значній відстані, зокрема по об’єктах у Тюменському регіоні Росії.

– Вони нас кожного дня б’ють, а ми будемо кожного дня відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде, – сказав президент.

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Атаку на Тюменський НПЗ, зазначив Зеленський, здійснили нові дрони FP-2 компанії Fire Point. Їхній фактичний маршрут перевищив 2500 км.

– Вчора ми відповідали їм по їхнім НПЗ в Тюмені, в Тюменському регіоні. Це вже було, якщо напряму, 2070 кілометрів наші дрони… вразили їх ціль. А так, в принципі, їх маршрут був 2,5 тис. км. Вони 3 тис. плюс будуть. Це нові дрони, хороші, – зауважив голова держави

Президент наголосив, що Україна й надалі розвиватиме засоби ураження цілей на більшій дальності.

– Ми будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їхні мілітарні всі заводи, де, в принципі, інші нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно довше мати інструменти на більш віддалене місце, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що 20 червня Сили оборони України уразили Тюменський НПЗ, що розташований за понад 2 тис. км від України.

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