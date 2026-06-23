За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 390 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 23 июня 2026 года

  • личного состава – около 1 394 530 (+1 390);
  • танков – 12 050;
  • боевых бронированных машин – 24 812 (+7);
  • артиллерийских систем – 44 604 (+74);
  • РСЗО – 1 887 (+1);
  • средств ПВО – 1 437;
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 719 (+7);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 368 015 (+1 851);
  • крылатых ракет – 4 787;
  • кораблей/катеров – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 110 827 (+626);
  • специальной техники – 4 329 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 581-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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