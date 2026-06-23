Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 23 июня: ВСУ уничтожили 1390 оккупантов, 74 артсистемы и 1851 БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 390 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на 23 июня 2026 года
- личного состава – около 1 394 530 (+1 390);
- танков – 12 050;
- боевых бронированных машин – 24 812 (+7);
- артиллерийских систем – 44 604 (+74);
- РСЗО – 1 887 (+1);
- средств ПВО – 1 437;
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 719 (+7);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 368 015 (+1 851);
- крылатых ракет – 4 787;
- кораблей/катеров – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 110 827 (+626);
- специальной техники – 4 329 (+8).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 581-е сутки.
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