За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 390 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 23 июня 2026 года

личного состава – около 1 394 530 (+1 390);

танков – 12 050;

боевых бронированных машин – 24 812 (+7);

артиллерийских систем – 44 604 (+74);

РСЗО – 1 887 (+1);

средств ПВО – 1 437;

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1 719 (+7);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 368 015 (+1 851);

крылатых ракет – 4 787;

кораблей/катеров – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 110 827 (+626);

специальной техники – 4 329 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 581-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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