Минулої доби на фронті зафіксовано 221 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9 591 дрон-камікадзе та здійснив 2 957 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 23 червня 2026

Ситуація в Україні на 23 червня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення з противником, агресор здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував, в напрямку Кучерівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку противник 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка, Копанки та у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 16 разів, поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Дорожнє та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка, Шевченко, Вільне, Матяшеве.

На Олександрівському напрямку загарбники проводили три штурмові дії, в районах Січневого, Вербового та Нового Запоріжжя, отримали відсіч.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили спробу противника просунутися вперед в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 23 червня 2026 року

особового складу – близько 1 394 530 (+1 390);

танків – 12 050;

бойових броньованих машин – 24 812 (+7);

артилерійських систем – 44 604 (+74);

РСЗВ – 1 887 (+1);

засобів ППО – 1 437;

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 719 (+7);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851);

крилатих ракет – 4 787;

кораблів/катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 110 827 (+626);

спеціальної техніки – 4 329 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 581-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.