Россия усиливает давление на Беларусь, пытаясь использовать территорию страны для расширения войны против Украины или проведения операций против Запада.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших российских и европейских чиновников.

Москва хочет вовлечь Минск в войну

По данным издания, Кремль, вероятно, рассматривает Беларусь как потенциальный плацдарм для новых военных действий, в частности для отвлечения украинских сил от восточного направления.

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После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия использовала территорию Беларуси для дислокации войск и подготовки атак на Украину. В то же время сама армия Беларуси непосредственного участия в боевых действиях не принимала.

В настоящее время, по информации WSJ, Москва стремится усилить военное сотрудничество с Минском. Среди возможных сценариев рассматривают использование беларусской территории для запуска беспилотников, расширение линии фронта на запад и проведение так называемых гибридных операций против стран НАТО.

В Беларуси уже находятся около 2 тыс. российских военных, а Москва также разместила там тактическое ядерное оружие.

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко, по оценкам аналитиков, не заинтересован в прямом вступлении страны в войну. Ранее Минск начал предпринимать шаги по улучшению отношений с Западом.

В частности, после переговоров с американскими представителями Лукашенко освободил около 500 политических заключенных. Также США отменили часть санкций в отношении беларусского калия, что могло бы помочь экономике страны.

По словам экспертов, участие в войне противоречило бы стремлению Лукашенко сохранить власть и восстановить контакты с западными странами.

Украина предупредила Беларусь

Несмотря на это, Киев обращает внимание на растущую роль Беларуси в поддержке российской агрессии. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия использует наземные станции управления беспилотниками на территории Беларуси для нанесения ударов по украинским регионам.

По его словам, если Минск не перестанет разрешать России использовать такие объекты, Украина может нанести по ним удар.

— Мы уничтожим все, — заявил Зеленский, комментируя возможность дальнейшего использования этих станций для атак на Украину.

РФ усиливает военное присутствие в Беларуси

В последнее время Беларусь также начала поставлять России бензин и другие нефтепродукты на фоне проблем с российской нефтяной инфраструктурой после украинских ударов.

Кроме того, Москва и Минск провели совместные ядерные учения. Министерства обороны двух стран заявляли о перемещении ядерных боеголовок на беларусские позиции.

В Кремле при этом заявляют, что Беларусь не участвует в российских военных операциях.

Риск новой эскалации сохраняется

По оценкам источников WSJ, нет признаков того, что Россия в ближайшее время готовит масштабную военную операцию с территории Беларуси. Однако Москва может использовать страну для провокаций, проверки реакции НАТО или попыток ослабить поддержку Украины.

Одним из возможных сценариев называют операции, направленные на оказание давления на соседние страны Североатлантического блока или создание дополнительной напряженности на северном направлении Украины.

Источник : The Wall Street Journal

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