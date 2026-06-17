В Европейском Союзе начался официальный процесс подготовки к открытию новых переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Об этом сообщают источники Европейской правды среди дипломатов и должностных лиц ЕС.

Техническая подготовка к открытию кластеров

17 июня рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), в состав которой входят представители всех 27 государств-членов, приступила к рассмотрению результатов скрининга пяти переговорных кластеров — со второго по шестой.

Сейчас смотрят

Этот этап фактически открывает техническую подготовку к началу переговоров по соответствующим направлениям и запускает их обсуждение на уровне стран-членов Евросоюза.

Ожидается, что следующим шагом станет анализ результатов скрининга в Комитете постоянных представителей ЕС (COREPER). Предположительно, рассмотрение этого вопроса может начаться уже на следующей неделе.

После этого COELA и COREPER должны согласовать общую позицию Евросоюза по каждому кластеру. Документ будет определять перечень реформ и требований, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров по соответствующим направлениям.

Завершение этих процедур будет означать готовность ЕС к открытию новых кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в Европейский Союз.

15 июня начались переговоры относительно основ процесса присоединения Украины и Молдовы к ЕС. Все государства-члены ЕС согласились на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что начало первого раунда переговоров о вступлении Украины в ЕС означает старт системной работы над вопросами правосудия, свободы и основных прав.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.