Ирина Гамалий, редактор сайта
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Вступ Украины и Молдовы в ЕС: согласовано открытие первого кластера переговоров
Все страны Евросоюза пришли к согласию относительно открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы.
Об этом сообщили в Европейской комиссии.
Вступ Украины в ЕС: открытие первого кластера
* Сегодня мы начинаем переговоры относительно основы процесса присоединения, в частности справедливости, свободы и основных прав. Мы видели упорную работу этих стран и вознаграждаем её чётким путём впере”, — зазначається у повідомленні.
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