Все страны Евросоюза пришли к согласию относительно открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы.

Об этом сообщили в Европейской комиссии.

Вступ Украины в ЕС: открытие первого кластера

* Сегодня мы начинаем переговоры относительно основы процесса присоединения, в частности справедливости, свободы и основных прав. Мы видели упорную работу этих стран и вознаграждаем её чётким путём впере”, — зазначається у повідомленні.

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