Вчера, 16 июня, поздно вечером российские дроны атаковали Запорожье. Зафиксированы попадания по территории предприятия, есть поврежденные жилые дома, в частности многоэтажка. Известно о как минимум шести раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Запорожье: что известно

В 22:00 Иван Федоров сообщил, что в результате атаки дронов возник пожар на территории одного из промышленных предприятий. Также российский дрон атаковал АЗС в Запорожье. Там также произошёл пожар.

Сейчас смотрят

В 23:10 Иван Федоров сообщил об угрозе управляемых авиабомб. В 23:17 раздались взрывы в Запорожской области. В результате вражеского удара в Запорожье поврежден дом. Ранение получил мужчина.

Взрывы разбили окна, повредили балконы в многоэтажном доме, уничтожили автомобили. В 00:03 Иван Федоров сообщил, что число пострадавших возросло до двух.

Утром 27 июня стало известно, что в результате ночной вражеской атаки на Запорожье шесть человек получили ранения, среди них — ребенок.

— Три управляемые авиабомбы повредили многоэтажный дом, а также жилые и нежилые здания. К врачам обратились шесть пострадавших. В частности, 13-летняя девочка. Всем оказана необходимая медицинская помощь, — подчеркнул Иван Федоров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 585-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.