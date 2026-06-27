Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1350 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ на 27 червня

особового складу – близько 1 399 720 (+1 350) осіб,

танків – 12 060 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 24 835 (+12) од.,

артилерійських систем – 44 857 (+58) од.,

РСЗВ – 1 899 (+3) од.,

засобів ППО – 1 447 од.,

літаків – 436 од.,

гелікоптерів – 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 375 611 (+1 951) од.,

крилатих ракет – 4 790 (+3) од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 112 634 (+488) од.,

спеціальної техніки – 4 353 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 585-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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