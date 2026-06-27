Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 27 червня: ЗСУ знищили 1350 окупантів та майже 2 тис. БпЛА
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1350 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати РФ на 27 червня
- особового складу – близько 1 399 720 (+1 350) осіб,
- танків – 12 060 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 835 (+12) од.,
- артилерійських систем – 44 857 (+58) од.,
- РСЗВ – 1 899 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 447 од.,
- літаків – 436 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 375 611 (+1 951) од.,
- крилатих ракет – 4 790 (+3) од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 112 634 (+488) од.,
- спеціальної техніки – 4 353 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 585-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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