Китай жестко отреагировал на заявления России в медиапространстве о возможности применения ядерного оружия против Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами.

Зеленский о реакции Китая на угрозы РФ по ядерному оружию

По словам Зеленского, в рамках саммита НАТО в Анкаре он говорил с президентом США Дональдом Трампом о возможной роли Китая в переговорном процессе по окончании войны России против Украины.

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– Мы с президентом Трампом обсудили Китай, их роль в этой войне, участие или потенциальное, их возможности. Я бы хотел, чтобы детали именно этого вопроса остались между мной и президентом США, – отметил он.

По мнению Зеленского, во время саммита НАТО говорили очень много об Украине, Ближнем Востоке и Китае.

Как утверждает президент, он также обсудил роль Китая в окончании войны России против Украины с европейскими лидерами.

В ответ европейцы сказали ему, что общались с представителями Китая, которые очень серьезно, жестко и четко отреагировали на медиапроявления России, касающиеся тех или иных возможностей применения ядерного оружия.

По мнению Зеленского, Китай впервые так четко и жестко отреагировал на подобные российские вбросы, даже в ультимативной форме, что не может быть даже мысли о применении ядерного оружия.

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