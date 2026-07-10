Китай жорстко відреагував на заяви Росії в медіапросторі про можливість застосування ядерної зброї проти України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Зеленський про реакцію Китаю на погрози РФ щодо ядерної зброї

За словами Зеленського, в межах саміту НАТО в Анкарі він говорив з президентом США Дональдом Трампом про можливу роль Китаю у переговорному процесі щодо закінчення війни Росії проти України.

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– Ми з президентом Трампом обговорили Китай, їхню роль в цій війні, участь або потенційну, їхні можливості. Я хотів би, щоб деталі саме цього питання залишилися між мною і президентом США, – зазначив він.

На думку Зеленського, під час саміту НАТО говорили дуже багато про Україну, Близький Схід та Китай.

Як стверджує президент, також він обговорив роль Китаю у закінченні війни Росії проти України з європейськими лідерами.

У відповідь європейці сказали йому, що спілкувалися з представниками Китаю, які дуже серйозно, жорстко та чітко відреагували на медіапрояви Росії, які стосуються тих чи інших можливостей застосування ядерної зброї.

На думку Зеленського, Китай вперше так чітко та жорстко відреагував на подібні російські викиди, навіть в ультимативній формі, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї.

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