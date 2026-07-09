Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты признали Украину страной, которая готова к производству ракет для систем Patriot.

Об этом глава государства сообщил журналистам в четверг, 9 июля.

Лицензия на производство Patriot: Зеленский поблагодарил Трампа

Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение предоставить Украине лицензию на производство Patriot.

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— Спасибо за положительное решение относительно лицензии для производства Patriot. Мы подробно обсудили это с президентом и его делегацией. Президент Трамп неоднократно подчеркнул, что сегодня производить Patriot в мире могут 2-3 страны из-за того, что технологически другие к этому не готовы. Украина признана Америкой как страна, которая готова это делать, – отметил президент.

Он рассказал, что МИД Украины и Минобороны в дальнейшем будут вести переговоры о “технических вещах”.

— Что касается производства Patriot в Украине, мы решили этот вопрос политически. Теперь очень важно, чтобы наши технические группы, все наши представители различных министерств (…) без пауз начали над этим работать — чтобы мы получили лицензии очень быстро, как можно быстрее, и начали производство в Украине, — отметил Зеленский.

Он сообщил, что в ближайшее время Украина получит от США пакет ракет PAC-3.

По итогам саммита НАТО также были достигнуты отдельные договоренности с европейскими партнерами относительно дополнительных поставок.

— В ближайшие дни мы получим пакет от США, а также у меня были отдельные договоренности с европейцами. Там пока еще нет дат, но будут дополнительные PAC-3, – сказал глава государства.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сегодня заявил, что производство ракет для систем Patriot в Украине может начаться уже через несколько недель.

Фото: Владимир Зеленский

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