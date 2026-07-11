В ночь на 11 июля в Киеве раздались взрывы во время российской атаки с применением баллистического вооружения. В нескольких районах столицы отмечены пожары, повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие. Известно об 11 пострадавших, среди них есть ребенок.

О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко, ГСЧС Украины и Национальная полиция.

Обновлено в 8:50.

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Взрывы в Киеве 11 июля: что известно

Так, сначала в Днепровском районе зафиксировали задымление на территории нежилой застройки: произошел пожар в складском помещении.

Впоследствии стало известно о новых последствиях удара. В Святошинском районе, по предварительным данным, произошло попадание в нежилое здание.

В Соломенском районе возник пожар в трехэтажном офисном здании. Пострадало и складское здание, а по другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.

В Дарницком районе из-за атаки загорелась трансформаторная подстанция. Позже Кличко уточнил, что также зафиксировано попадание в проезжую часть дороги, возник пожар в электрощитовой, обеспечивающей регулировку работы светофоров. В окрестных домах взрывной волной выбило окна.

По последним данным Нацполиции, количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 11 человек. Среди раненых – 11-летний мальчик. Четверо пострадавших госпитализировали в больницы. Другим – медики оказали помощь на месте.

В то же время в ГСЧС сообщили, что пострадали 10 человек. Пятеро из них находятся в больнице.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 599-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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