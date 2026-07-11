РФ атакувала Україну балістикою, авіаракетами та 121 дроном: скільки цілей збила ППО
- РФ випустила по Україні 133 засоби повітряного нападу.
- ППО знешкодила 111 дронів та дві авіаракети Х-59/69.
- Зафіксовано влучання на 11 локаціях і падіння уламків у трьох місцях.
У ніч на 11 липня (з 18:00 10 липня) росіяни атакували Україну балістикою, авіаційними, протирадіолокаційними ракетами та ударними дронами.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака на Україну 11 липня
За даними військових, російські окупанти запустили:
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 з Брянської області,
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору окупованого Криму,
- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31 з акваторії Чорного моря,
- 121 ударний безпілотник типу Shahed, Гербера, Італмас та Пародія із напрямків Курська, Міллєрова, Орла, Приморсько-Ахтарська, ТОТ Донецької області, Гвардійського та Чауди, що в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30, сили протиповітряної оборони збили та придушили:
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69,
- 111 дронів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичних ракет, двох керованих авіаційних ракет та семи ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.
Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється; інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 599-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.