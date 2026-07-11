У ніч на 11 липня (з 18:00 10 липня) росіяни атакували Україну балістикою, авіаційними, протирадіолокаційними ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 11 липня

За даними військових, російські окупанти запустили:

Зараз дивляться

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 з Брянської області,

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору окупованого Криму,

2 протирадіолокаційні ракети Х-31 з акваторії Чорного моря,

121 ударний безпілотник типу Shahed, Гербера, Італмас та Пародія із напрямків Курська, Міллєрова, Орла, Приморсько-Ахтарська, ТОТ Донецької області, Гвардійського та Чауди, що в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, сили протиповітряної оборони збили та придушили:

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69,

111 дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет, двох керованих авіаційних ракет та семи ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється; інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 599-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.