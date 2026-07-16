В Украину вернули 501 тело погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украина вернула тела погибших военных

В КШВОВ рассказали, что следователи правоохранительных органов вместе с представителями экспертных учреждений предпримут все необходимые действия по идентификации репатриированных погибших.

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Репатриационные действия реализовали по итогам совместной работы представителей Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по лицам, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны.

– Выражаем искреннюю признательность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий, – говорится в сообщении.

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